Milli ara Fenerabahçe'ye ilaç olacak

Fenerbahçe'de sakatların milli aradan sonra dönecek olması Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yüzünü güldürdü...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Milli ara Fenerabahçe'ye ilaç olacak
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16 Kasım 2023 11:43
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan önemli isimler milli aradan sonra takıma katılacak.

Brezilyalı yıldız Fred ve defansın bel kemiği Alexander Djiku, ilk resmi maçta forma giyebilecek.

Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Emre Mor ve Mert Müldür de milli maç arasından sonra Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü için hazır olacak.

Böylelikle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın elinde her mevki için birçok opsiyon olacak. 

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