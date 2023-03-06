Milletvekili seçimleri ne zaman? 2023 Başkanlık, Yerel seçim ve Muhtarlık seçimleri ne zaman?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Milletvekilliği seçimleri ile genel seçimleri aynıdır. Milletvekillerini genel seçimlerde seçiyoruz. Ayrıca milletvekili seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimleri çakışmaktadır. Seçim tarihi ne zaman, kaç gün kaldı? Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…Cumhurbaşkanlığı seçimleri veya başkanlık seçimleri her beş yılda bir yapılır. Önceki seçimler 24 Haziran 2018'de yapıldı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi, herhangi bir değişiklik olmazsa 18 Haziran 2023'te yapılacak.Aynı gün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Bir sonraki seçim 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacaktır. Ancak bu tarih değiştirilebilir.Bildiğiniz gibi İstanbul seçimleri ertelendi ve 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleşti. Diğer tüm belediyelerden yaklaşık 3 ay sonra. Pek çok vatandaş İstanbul seçimlerinin ne zaman yapılacağını, daha doğrusu İstanbul'da ayrı seçimlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İstanbul'da ayrı seçim günü yok. İstanbul seçimleri 2024 yerel seçimlerinde yapılacak. O tarih 31 Mart 2024 Pazar günü.Her beş yılda bir yerel seçim yapılıyor. Son seçim 31 Mart 2019'da yapıldı. Bu nedenle bir sonraki yerel yönetim seçim günü 31 Mart 2024'te (yine Pazar gününe denk geliyor) yapılacak.İstanbul seçimleri iptal edilerek 23.06.2019 tarihinde yeniden yapılmıştır. İstanbul seçimlerinin ertelenmesi, bir sonraki mahalli idare seçimlerinin ne zaman yapılacağı sorusunu gündeme getirse de seçim kanununa göre bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Aralık 2024. Ancak nihai karar meclis tarafından verildiği için, 2024'e kadar beklemekte fayda var.Belediye seçimleri, muhtarlık, il ve ilçe meclis üyeliklerinin katıldığı seçimlerdir.Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024'te düzenlenecektir.YSK'nın 2019 yılı yerel yönetim seçimlerinin tarihlerini Resmi Gazete'de yayınlamasına ilişkin 2972 sayılı kararında, ülkemizde yerel seçimler beş yılda bir yapılmaktadır. Bu tarihin belirlenmesi ise; Başlangıç tarihi, her seçim döneminin beşinci yılının Ocak ayının ilk günü belirlenir ve aynı yılın Mart ayının son günü Pazar günü yapılır.Oy atma, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.• Büyükşehir Belediye Başkanı• İl Belediye Başkanı• İlçe Belediye Başkanı• Belde Belediye Başkanı• Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri• Mahalle muhtarları• İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.Yerel seçim olarak gerçekleştirilen Mahalli seçimler, bölge hizmetlerinin teşkilatta daha iyi çalışması için bölge yöneticilerinin atandığı seçimlerdir. Belediye seçimlerinde bölgenin nüfus yoğunluğuna göre atanan başkentin muhtar, belediye başkanı ve belediye başkanı adayları gibi en küçüğünden en büyüğüne kadar binlerce idari görevli atanmaktadır.Türkiye siyasi tarihinde en az milletvekili seçimleri kadar önemli olan mahalli seçimler, Yüksek Seçim Komisyonu'nun koordinasyonunda yapılmakta ve vatandaşlar okullarda kurulan sandıklarda oy kullanabilmektedir. Seçim sonucunun tarafsız ve güvenilir bir şekilde belirlenmesi, oy verme sürecinin dışarıdan kimse tarafından kesintiye uğramaması ve rahatsız edilmemesi için bir dizi sıkı güvenlik önlemi alınmaktadır.Belediye seçimlerinde seçmenler, ikamet ettikleri yere en yakın okulların sandıklarında oy kullanırlar. 2019 yerel yönetim seçim oylama işlemleri için iki oy pusulası yayınlandı. Bunun nedeni hem belediye başkanının hem de ilçe veya köy muhtarı ayrı ayrı atanmasıdır.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 67. maddesine göre yerel yönetimler halk oylamasıyla seçilir ve seçim sonucunda alınan karara göre sorumlu oldukları alanı yönetmeye başlarlar. Vatandaşlara daha etkin ve verimli kamu hizmeti sunmaya çalışan yerel yönetimler, seçimlerden sonra bulundukları yerin sorunlarını çözmekle yükümlüdürler.