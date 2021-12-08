Milletler Ligi'nin grupları ve ev sahibi şehirleri belli oldu

Türkiye kadınlarda 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerindeki ilk hafta organizasyonuna ev sahipliği yapacağı Milletler Ligi'nin 2022 sezonu grupları ile ev sahibi şehirleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milletler Ligi'nin grupları ve ev sahibi şehirleri belli oldu
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08 Aralık 2021 15:57
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele edeceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin 2022 sezonu grupları ile ev sahibi şehirleri belirlendi.

FIVB'nin açıklamasına göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde bulunduğu grubun 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerindeki ilk hafta maçlarına Ankara'da ev sahipliği yapacak. Başkentteki mücadelede Çin, İtalya, Rusya, Hollanda, Belçika, Sırbistan ve Tayland takımları yer alacak.

Milliler, ikinci haftada 14-19 Haziran'da Brezilya'da karşılaşmalarını oynayacak. Başkent Brasilia'daki mücadelede Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Almanya, Sırbistan ve Güney Kore takımları bulunacak.

Türkiye, üçüncü haftada ise 28 Haziran-3 Temmuz'da Kanada'nın Calgary şehrinde maçlara çıkacak. Millilerin üçüncü hafta grubunun diğer takımları ise Kanada, ABD, Japonya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Sırbistan.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin her haftasında 4 karşılaşma oynayacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlarda finalleri 13-17 Temmuz 2022'de yapılacak.

Ligde Türkiye'nin yer almadığı erkekler mücadelesi ise 7-12 Haziran'da ilk hafta maçlarıyla başlayıp 20-24 Temmuz tarihlerinde finallerle sona erecek.


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