Milletler Ligi'nde Tayland, Sırbistan'ı yendi

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Tayland, Sırbistan'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milletler Ligi'nde Tayland, Sırbistan'ı yendi
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02 Haziran 2022 17:26
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Tayland, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Haifa El Wafi (Tunus), Igor Porvaznik (Slovakya)

Tayland: Moksri, Nuekjang, Kokram, Kongyot, Bamrungsuk, Guedpard (Pannoy, Pairoj, Chuewulim, Boonlert)

Sırbistan: Stevanovic, Mirkovic, Lozo, Aleksic, Zelenovic, Mirosavljevic (Pusic, Lazovic, Mihajlovic, Bjelica)

Setler: 25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12

Süre: 139 dakika (28, 35, 27, 29, 20)

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