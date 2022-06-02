Milletler Ligi'nde Tayland, Sırbistan'ı yendi

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Tayland, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Haifa El Wafi (Tunus), Igor Porvaznik (Slovakya)
Tayland: Moksri, Nuekjang, Kokram, Kongyot, Bamrungsuk, Guedpard (Pannoy, Pairoj, Chuewulim, Boonlert)
Sırbistan: Stevanovic, Mirkovic, Lozo, Aleksic, Zelenovic, Mirosavljevic (Pusic, Lazovic, Mihajlovic, Bjelica)
Setler: 25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12
Süre: 139 dakika (28, 35, 27, 29, 20)
Salon: Ankara
Hakemler: Haifa El Wafi (Tunus), Igor Porvaznik (Slovakya)
Tayland: Moksri, Nuekjang, Kokram, Kongyot, Bamrungsuk, Guedpard (Pannoy, Pairoj, Chuewulim, Boonlert)
Sırbistan: Stevanovic, Mirkovic, Lozo, Aleksic, Zelenovic, Mirosavljevic (Pusic, Lazovic, Mihajlovic, Bjelica)
Setler: 25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12
Süre: 139 dakika (28, 35, 27, 29, 20)
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