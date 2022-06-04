Milletler Ligi'nde rakip bu kez Belçika!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında pazar günü Belçika'yı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde üçüncü müsabakasını bugün Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.
Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde üçüncü müsabakasını bugün Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.
Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.
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