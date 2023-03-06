Haber Tarihi: 06 Mart 2023 15:47 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 15:47

Millet İttifakı adayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Son dakika 6'lı masa adayı kim olacak?

Millet İttifakı adayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Son dakika 6'lı masa adayı kim olacak? 5'li masa yani Millet İttifakı, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yeniden toplanıyor. İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla birlikte 5'li masa olarak toplantılarına devam eden Millet İttifakı'nda aday bugün belli olacak. 5'li masanın adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacağı ise gündemi yakından takip eden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Aday saat kaçta açıklanacak? 6'lı masa adayı kim olacak? İşte ayrıntılar.

Millet İttifakı adayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Son dakika 6'lı masa adayı kim olacak?
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5'li masanın adayı için bekleyiş sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde adayını belirleyecek olan Millet İttifakı'nın saat kaçta açıklama yapacağı sorgulanıyor. Peki, 5'li masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
5'Lİ MASA ADAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Tüm gözler bugün Millet İttifakı'nın bugün saat 15.00'da başlayacak aday toplantısına çevrilmiş durumda.

İYİ Parti'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip, masadan kalkmasının ardından yapılacak 5'li toplantı sonrası, adayın kamuoyu saat 17.00'da paylaşılması bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KİM OLACAK?

Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

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15.32 Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Zorlu, Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın toplantısına katılacağını bildirdi.

15.10 | İki lider ile iki belediye başkanı görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte görüşecek.

15.05 Liderler, Saadet Partisi'ne gelmeye başladı

Millet İttifakı toplantısı için liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelmeye başladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genel merkeze ilk gelen lider oldu.

15.03 Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

14.58 Millet İttifakı'nın toplantısı 1 saat daha ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından Millet İttifakı toplantısı saat 15.00'e alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, toplantı bir saat daha ertelendi.

Millet İttifakı'nın toplantısı saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

13.57 | İYİ Parti Sözcüsü: Yeni bir öneri sunduk

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti Lideri Akşener'in, İmamoğlu ve Yavaş'ın yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını önerdiğini bildirdi.

Zorlu, şunları söyledi:

"13. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından Genel Başkanımız, daha önce mutabık kaldığımız uzlaşma, istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeve ile bir müzakere sürecini yürütmüş, bu noktaya gelinmiştir.

Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinci ile hareket eden sayın genel başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda; milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneri ile Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur.

13.51 | Millet İttifakı'nın toplantısı ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyaretinin ardından, saat 14.00'te başlayacağı bildirilen toplantı, saat 15.00'e alındı.

13.38 | İmamoğlu ve Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere parti genel merkezine geldi.

Gazetecilerin "Sayın Akşener'i ikna etmek için mi buradasınız" sorularını cevapsız bırakan Yavaş ve İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki isim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Bugün çok önemli bir süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı'nı ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mansur Yavaş ise "Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Masada yaşananları seyretme imkânımız yok. Önümüzde seçim var, ayrılığa tahammülü yok. Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler" açıklaması yaptı.

Millet İttifakı toplanıyor

İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nın ayrılmasının ardından CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi, saat 14.00'te Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek.
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