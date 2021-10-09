Millerimizden son 5 maçta 4. kez puan kaybı

Norveç ile 1-1 berabere kalan Millilerimiz, son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Millerimizden son 5 maçta 4. kez puan kaybı
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09 Ekim 2021 00:38
A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.


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