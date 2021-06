Miller: "Sağlıklı bir LeBron, ligde her zaman favorimdir!"

Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, NBA'deki favori oyuncusunun Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James olduğunu söyledi.



The Dan Patrick Show'da yaptığı bir röportajda Miller, çeşitli konuları tartıştı ve şu anki favori oyuncusu sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Her zaman sağlıklı bir LeBron James'i en iyi oyuncu olarak seçerim, çünkü o her şeyi yapıyor. Yani, ayak bileği sakatlığı yaşamadan önce MVP tartışmalarında adı geçiyordu ve ilk üç aday arasındaydı.



Size maç başına 25, 8 ve 8 veriyor ve bunu kesinlikle seçerim, ayrıca takım arkadaşlarını yükseltmesi de cabası... Ligdeki en iyi oyuncu unvanı için ciddi adamlar var, ancak 35-36 yaşındaki sağlıklı bir LeBron James'ten bu unvanı almak zor."



LeBron, bu yılın playofflarının ilk turunda Phoenix Suns'a karşı elenerek, kariyerinde bir ilki yaşamıştı.