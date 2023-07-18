Charlotte Hornets çaylağı Brandon Miller, LA Clippers yıldızı Paul George'u neden tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gördüğünü açıkladı.



İdolü George'un G.O.A.T. olduğunu açıklayarak basketbol camiasını şoke eden Miller, Clippers yıldızının 'Podcast P' programına çıktığında bu düşüncesinden şu şekilde bahsetti:



"Indiana Pacers'taki Paul George başkaydı, özellikle de Birdman'in üstünden smacı vurduğunda. Bu en sevdiğim hareketin, kesinlikle."



Miller ayrıca, çocukluk idolüyle yakında NBA'de karşı karşıya gelecek olmasının kendisi için olağanüstü bir deneyim olduğuna dikkat çekti:



"Kesinlikle harika bir şey. Uzun zamandır ona saygı duyuyor, oyununu inceliyor, hareketlerini çalıyor ve bunlara kendi yorumumu katıyordum. Ve şimdi onunla podcast'te olup sonrasında ona karşı rekabet edebiliyor olacağım, bence bu çok daha iyi bir deneyim."



