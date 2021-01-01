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Miller: "Çocuklar Steph, Ray veya Bird gibi şut atmamalı!"

Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, çocukların Stephen Curry, Ray Allen, Larry Bird veya kendisi gibi şut atmamaları gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, çocukların Stephen Curry, Ray Allen, Larry Bird veya kendisi gibi şut atmamaları gerektiğini söyledi.

The Athletic ile yaptığı bir röportajda Miller, lise koçunun kendisine şut formunu değiştirmesini önerdiğini, ancak babasının ona verdiği basit bir tavsiye sonrasında bu öneriyi nihayetinde reddettiğini açıkladı:

"Lise zamanım öncesinde, bir koçum bana dirseğimi dışarı çıkarmak yerine daha usülüne uygun bir şekilde, düz tutmam gerektiğini falan söylemişti.

Ve babamla koç arasında şöyle bir diyaloğun geçtiğini hatırlıyorum:

- 'Şutu giriyor mu?'

+ 'Evet, ama...'

- 'Sık sık giriyor mu?'

+ 'Evet, lakin...'

- 'Tek bilmen gereken bu.'

İnsanlara hep anlatırım, şut sonrası ellerinizin takibi, parmak izi gibidir; hepsi farklıdır. Ve şunu da söylerim; Steph Curry, Ray Allen veya Larry Bird gibi şut atmaya çalışmayın. Herkesin birbirinden farklı bir formu ve topu çıkardığı noktası vardır, size en rahat geleni yapın."

Miller, NBA kariyerinde 2.560 üçlük isabetine sahip.


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