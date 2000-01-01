Miller ailesi, Utah Jazz'i ve arenasını sattı!

Utah Jazz, takım yöneticisi Gail Miller ve Miller ailesinin, takımı ve Vivint Arena'yı Utah merkezli bir yazılım girişimcisi olan Ryan Smith'e 1.6 milyar dolara satmak için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



Miller, açıklamasında şunları söyledi:



"Uzun vadeli hedeflerimizi çok fazla araştırdıktan, kapsamlı değerlendirmelerden ve uzun tartışmalardan sonra, ailem ve ben, 35 yıllık sorumluluğumuzu ve değerli yönetimimizi, değerlerimizi paylaşan ve ekibi Utah'da tutmaya kararlı olan Ryan ve Ashley'e devretmek için doğru zaman olduğuna karar verdik."



G League'in Salt Lake City Stars ve Los Angeles Angels'ın Triple-A iştiraki olan Salt Lake Bees'i de içeren anlaşma, NBA yönetim kurulunun onayını bekliyor. Miller ailesi, organizasyonda azınlık payını koruyacak.



Smith, SAP'nin 2019'da 8 milyar dolara satın aldığı, Provo merkezli bir deneyim yönetimi şirketi olan Qualtrics'in kurucularından biri. İşadamı ayrıca Jazz formalarında yer alan "5 For the Fight" forma yamasını da birlikte oluşturanlardan biriydi.



EKİBİ 1985 YILINDA ALMIŞLARDI!



Miller ve merhum eşi Larry, 1985'te ekibin %50'sini, ve kalan hissesini de bir yıl sonrasında satın almıştı. Larry H. Miller, 2009 yılında hayatını kaybetmişti.



Gail Miller, ekibin uzun süre Salt Lake City'de kalmasını sağlamak için 2017'de takımın sahipliğini eski bir tröste devretmişti. Bu amaçla Miller, "bu satışla, güvenin hedeflerinin yerine getirileceğine ve yeni sahiplerin takımı Utah'da tutmak için aynı taahhüdü verdiklerine tamamen ikna olduğunu" söylemişti.



Jazz, Miller'ın sahiplik süresi altında 1470-1014 (.592) derecesine ulaşmıştı.



