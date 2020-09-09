Milik'in rotası İngiltere'ye döndü

Napoli'nin satmayı düşündüğü Arkadiusz Milik, Premier Lig'e transfer olmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Milik'in rotası İngiltere'ye döndü
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09 Eylül 2020 18:08
Napoli'de yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Arkadiusz Milik, Roma ve Juventus transferlerinin zorlaşması sonrası yüzünü Premier Lig'e çevirdi.

Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan forvet oyuncusu, İngiltere ekibi Tottenham'a transfer olmak istiyor.

JUVE VE ROMA OLMADI

Polonyalının Juventus'a transfer olması bekleniyordu ancak 50 milyon avroluk bonservis bedeli talebi sonrası Siyah-Beyazlılar bu transferi rafa kaldırdı.

26 yaşındaki Milik için en çok konuşulan iddialardan birisi de Roma transferiydi. Roma'nın Dzeko'nun ayrılması halinde Milik'i kadrosuna katması beklleniyordu ancak Bosnalı forvetin kalması sonrası Roma ihtimali de ortadan kalktı.

EN BÜYÜK ADAY TOTTENHAM

Corriere dello Sport'un haberine göre; Milik artık İtalya dışındaki olası transferini düşünüyor. Şu ana kadar en çok öne çıkan takım ise; Londra ekibi Tottenham oldu.

26 yaşındaki Milik, daha önce Ajax, Leverkusen ve Augsburg gibi takımlarda forma giydi.



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