  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Muslera'ya kanca atan Roma'ya flaş bir cevap!
  •  
    Ricardo Quaresma'dan Çin'e TRANSFER yanıtı
  •  
    F.Bahçe'de operasyon! Ağabey-kardeş, çılgınlık
  •  
    Dilmen: "G.Saray'ın bu transferi, şampiyon..."

Milik: ''Cristiano Ronaldo'dan korkmuyoruz...''

Napoli forması giyen Arkadiusz Milik, Cristiano Ronaldo ya da Juventus'tan çekinmediklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milik: ''Cristiano Ronaldo'dan korkmuyoruz...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2018 14:29
Napoli forması giyen golcü oyuncu Arkadiusz Milik, Juventus'un Cristiano Ronaldo transferini değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

Milik, Cristiano Ronaldo'dan çekinmediğini dile getitirken, yeni teknik direktörleri Ancelotti hakkında da konuştu.

Juventus'un 'yenilmez' olmadığını söyleyen Milik, ''Juventus yenilmez bir takım mı? Benim kimseden korkum yok. Juventus, Inter, Milan, Roma ve Lazio'ya saygı duyuyoruz ama kimseden çekinmiyoruz. Ronaldo, Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncularından. Juventus da güçlü bir takım ama sadece bir oyuncu ile kazanamazsınız'' dedi.

Polonyalı golcü yeni teknik direktörleri Ancelotti'yi de değerlendirdi ve ''Ancelotti'nin DNA'sında kazanmak var. Bunu Napoli'de de sürdürmesini umuyorum'' ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için