Milik: ''Cristiano Ronaldo'dan korkmuyoruz...''

Napoli forması giyen golcü oyuncu Arkadiusz Milik, Juventus'un Cristiano Ronaldo transferini değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.
Milik, Cristiano Ronaldo'dan çekinmediğini dile getitirken, yeni teknik direktörleri Ancelotti hakkında da konuştu.
Juventus'un 'yenilmez' olmadığını söyleyen Milik, ''Juventus yenilmez bir takım mı? Benim kimseden korkum yok. Juventus, Inter, Milan, Roma ve Lazio'ya saygı duyuyoruz ama kimseden çekinmiyoruz. Ronaldo, Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncularından. Juventus da güçlü bir takım ama sadece bir oyuncu ile kazanamazsınız'' dedi.
Polonyalı golcü yeni teknik direktörleri Ancelotti'yi de değerlendirdi ve ''Ancelotti'nin DNA'sında kazanmak var. Bunu Napoli'de de sürdürmesini umuyorum'' ifadelerini kullandı.
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Milik, Cristiano Ronaldo'dan çekinmediğini dile getitirken, yeni teknik direktörleri Ancelotti hakkında da konuştu.
Juventus'un 'yenilmez' olmadığını söyleyen Milik, ''Juventus yenilmez bir takım mı? Benim kimseden korkum yok. Juventus, Inter, Milan, Roma ve Lazio'ya saygı duyuyoruz ama kimseden çekinmiyoruz. Ronaldo, Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncularından. Juventus da güçlü bir takım ama sadece bir oyuncu ile kazanamazsınız'' dedi.
Polonyalı golcü yeni teknik direktörleri Ancelotti'yi de değerlendirdi ve ''Ancelotti'nin DNA'sında kazanmak var. Bunu Napoli'de de sürdürmesini umuyorum'' ifadelerini kullandı.
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