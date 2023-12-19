Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'in Kanada'ya girişinin reddedildiği ve 'kişisel nedenlerden' dolayı Toronto Raptors'a karşı dün gece oynanan maçı kaçırdığı bildirildi.



Dün gece Scotiabank Arena'da Hornets'la birlikte olmayan Bridges'in Pazar gecesi Kanada'ya girişinin reddedildiği ve bu sebeple Hornets'ın Raptors'a karşı oynanan maçını kaçırmak zorunda kaldığı bildirildi. Hornets, Bridges'in "kişisel nedenlerden" dolayı maçı kaçırdığını belirtti.



Bridges, daha sonra silinen bir tweet'te "6 tarafından reddedildiğini" yazdı. 6, altı telefon alan kodundan dolayı Toronto'ya takılan bir lakap olarak biliniyor.



Charlotte Observer'dan Roderick Boone, takımın Bridges'in oynayabilmesi için sorunu çözmeye çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini, takımın ise maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce kendisini resmi olarak kadro dışı bıraktığını bildirdi.



Hornets başantrenörü Steve Clifford, "Söyleyeceğim tek şey ne Miles'ın ne de Nathan Mensah'ın bu gece burada bizimle olacağı. Tüm söyleyeceğim bu." şeklinde konuştu.



Raptors, karşılaşmada Hornets'a karşı 114-99 galip geldi.



Bridges'in ülkeye alınmasının reddedilmesine dair henüz resmi olarak herhangi bir neden belirtilmemiş olsa da, Kanada'nın sabıka kaydı olan kişilerin girişini reddetme hakkına sahip olduğu ve bu kişilerin, ihraçtan feragat başvurusunda bulunarak, temize çıkmaları durumunda bir ücret ödemek durumunda oldukları biliniyor.



Bridges, 3 Kasım 2022'de çocuğunun ebeveynini yaralaması nedeniyle yapılan aile içi şiddet suçlamasına itirazda bulunmamış ve herhangi bir hapis cezası olmaksızın üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı. Bridges'in, aile içi şiddet mahkemesi kararının ihlal edildiği iddiasıyla 20 Şubat'ta bir davası da bulunuyor.



NBA, olay nedeniyle Hornets forvetine 30 maç uzaklaştırma cezası vermişti.





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