Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, "Mart ayında parkelere dönebileceğini" söyledi.



Bridges, Haziran ayında iki çocuğunun önünde kız arkadaşına saldırdığına dair iddialardan kaynaklanan aile içi şiddet suçlamalarına itiraz etmemesinin ardından, 2022-23 NBA sezonunun tamamını kaçırmıştı.



Michigan'daki Michigan State-Indiana kolej basketbolu maçına seyirci olarak katılan Bridges, Associated Press'e yakın zamanda NBA'e dönebileceğini şu şekilde belirtti:



"Uzun bir süreç oldu. Mart ayında geri dönebilirim."



NBA, henüz herhangi bir kontrata imza atmamış olsa da, serbest oyuncu hakları Hornets'ın kontrolünde olan Bridges'e henüz herhangi bir ceza vermiş değil.





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