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Milano'da dev maçtan gol sesi çıkmadı! Napoli...

İtalya Serie A'da 21. haftada Milan ile Napoli 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Milano'da dev maçtan gol sesi çıkmadı! Napoli...
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27 Ocak 2019 00:28
İtalya Serie A'da 21. hafta maçında Milan ile Napoli karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de iki takım aradığı golü bulamadı ve Milan ile Napoli golsüz berabere kaldı. Napoli'de Fabian Ruiz 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Napoli'nin puanı 48'e yükselti. Milan ise puanını 35'e çıkardı.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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