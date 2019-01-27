İtalya Serie A'da 21. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın ikinci devresinde de iki takım aradığı golü bulamadı ve Milan ile Napoli golsüz berabere kaldı. Napoli'de Fabian Ruiz 90. dakikada kırmızı kart gördü.Bu sonuçla birlikte Napoli'nin puanı 48'e yükselti. Milan ise puanını 35'e çıkardı.Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı.