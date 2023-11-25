Milano, Kızılyıldız deplasmanında şov yaptı!

THY EuroLeague 10. haftasında Olimpia Milano, deplasmanda Kızılyıldız'ı 93-71 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Milano, Kızılyıldız deplasmanında şov yaptı!
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25 Kasım 2023 00:20
THY EuroLeague 10. haftasında Kızılyıldız ile Olimpia Milano karşılaştı. Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı 93-71 Olimpia Milano kazandı. 

Olimpia Milano'da Maodo Lo 32 sayı, 4 ribaund, 3 asistlik performans sergileyerek maçın yıldızı oldu. 

Bu galibiyetle birlikte Milano, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Kızılyıldız, bu sezonki yedinci mağlubiyetini yaşadı.

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