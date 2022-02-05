Milano derbisine Giroud mührü!

Milan, 75'e 1-0 mağlup girdiği derbide Giroud'nun 4 dakikadaki 2 golüyle Inter'i mağlup etti ve şampiyonluk yarışını yeniden başlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milano derbisine Giroud mührü!
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05 Şubat 2022 21:57
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan Milano derbisini konuk ekip Milan 2-1'lik skorla kazandı.

Inter, 38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asisti ve Ivan Perisic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Milan, Olivier Giroud ile 75. dakikada eşitliği sağladı. Tecrübeli golcü 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Milan'a derbi zaferini getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 73. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Inter'in 14 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Mavi siyahlılar 53 puanda kaldı.

Milan ise 2 maç aradan sonra kazanarak puanını 52 yaptı ve 1 maç fazlasıyla lider Inter'i takibini sürdürdü.

Inter, gelecek hafta Napoli'ye konuk olacak. Milan ise sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.

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