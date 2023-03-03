Milanlı yıldız için Beşiktaş'tan teklif

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Kadrosunu güçlendirmek için birçok mevkiye takviye yapan siyah-beyazlılar, savunmanın solu için arayışlarını sürdürüyor.Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamadığı için bu transferi gerçekleştiremeyen yönetim, listesine yeni bir isim daha ekledi.Beşiktaş, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan'ın yıldızı Fode Ballo-Toure için teklif yaptı.Siyah-beyazlılardan gelen bu teklife, Seria A ekibi Milan'ın da sıcak baktığı ifade edildi.İtalyan ekibinin olumlu yaklaşımının ardından Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki Senegalli yıldız Toure'nin menajeri ile bir görüşme yaptığı ve teklifini ilettiği öğrenildi.Şu an için Toure'de en büyük sıkıntının, Beşiktaş'ın 1.5 yıllık kiralama üzerine yaptığı satın alma teklifi olduğu; Toure'nin menajerinin oyuncusunun Masuaku'nun durumuna düşmek istemediği için satın alma teklifi beklediklerini söylediği ortaya çıktı.Ballo-Toure, daha önce Fransa U16 ve U21 takımlarında 17 kez görev yaparken, Senegal Milli takımıyla ise A takımda 15 karşılaşmada şans buldu.Senegalli yıldız BalloToure, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 198 resmi maçta görev yaptı.Bu periyotta rakip fileleri 3 kez havalandıran, 13 de asist yapan 26 yaşındaki sol bek, toplamda 16 gole direkt olarak katkı sağladı.