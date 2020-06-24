Milanlı Musacchio 4 ay futbol oynayamayacak

Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Milanlı Musacchio 4 ay futbol oynayamayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2020 14:52
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.

29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için