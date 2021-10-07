Milanlı Camarda'nın 87 maçta 483 gollük akılalmaz istatistiği

Milan minik takımlarında oynayan 13 yaşındaki Francesco Camarda'nın yakaladığı gol ortalaması dudak uçuklattı.



5 yıldır Milan akademisinde çeşitli yaş kategorilerinde oynayan Camarda, toplam 87 maçta toplam 483 gol atarak ulaşılması güç bir sayıya ulaştı. Maç başına 5 gol ortalamasıyla oynayan Camarda'nın bu istatistiği ülkeyi aşarak dünyaya ulaşmış oldu.



Sadece 13 yaşında olan Camarda'nın 17-18 sezonunda 247, 18-19 sezonunda 172 ve 19-20 sezonunda 64 gol kaydettiği belirtildi.



Camarda'nın doğum yılı olan 2008 değil 2007 doğumlu çocuklarla birlikte oynadığı ve şimdilerde U15 kategori takımında yer aldığı bildirildi.



