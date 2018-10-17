Milan'ın yeni transferini Flamengo açıkladı!

LEONARDO VE MALDİNİ ETKİSİ

REAL MADRİD OLASILIĞI YOK

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, yıldız orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı 35 milyon euro karşılığında Milan'a gönderdiklerini duyurdu.Kırmızı-siyahlı ekibin CEO'su Bruno Spindel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Milan'ın yöneticileri Leonardo ve Maldini'nin transferde büyük etmen olduğunu belirten Flamengo CEO'su;dedi.Konuşmasının sonunda Real Madrid ile bir pazarlık olasılığı olması sorusuna Spindel,diyerek konuşmasını sonlandırdı.