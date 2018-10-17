Milan'ın yeni transferini Flamengo açıkladı!

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, yıldız orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı 35 milyon euro karşılığında Milan'a gönderdiklerini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı ekibin CEO'su Bruno Spindel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Bu karar, Flamengo için stratejik olarak iyi bir karardı. Milan ve Flamengo arasındaki ilişkiler için iyi bir izlenim oldu. Daha fazla beklemek istemiyorduk. Avrupa'da oynamak pek çok oyuncu için bir rüya gibi, Milan dev bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Sözleşmesini yenilemeye çalıştık ancak oyuncunun isteği Avrupa'da oynamaktı."
LEONARDO VE MALDİNİ ETKİSİ
Milan'ın yöneticileri Leonardo ve Maldini'nin transferde büyük etmen olduğunu belirten Flamengo CEO'su; "Pek çok kulüp ile görüştük ancak isim vermek istemiyorum. En az 10 kulüple görüştük. Milan'ın teklifi aralarındaki en iyisiydi. Ayrıca, orada Kaka tarih yazmıştı. Leonardo ve Maldini, iyi referanslar. Geçmişe baktığımızda, Milan'da oynayan Brezilyalılar memnundular. Bu hem oyuncu için, hem de Flamengo için iyi bir durum. Avrupa'da da iyi bir oyuncu olacak." dedi.
REAL MADRİD OLASILIĞI YOK
Konuşmasının sonunda Real Madrid ile bir pazarlık olasılığı olması sorusuna Spindel, "Milan ile sözleşme imzaladık ve buna saygı göstereceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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Kırmızı-siyahlı ekibin CEO'su Bruno Spindel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Bu karar, Flamengo için stratejik olarak iyi bir karardı. Milan ve Flamengo arasındaki ilişkiler için iyi bir izlenim oldu. Daha fazla beklemek istemiyorduk. Avrupa'da oynamak pek çok oyuncu için bir rüya gibi, Milan dev bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Sözleşmesini yenilemeye çalıştık ancak oyuncunun isteği Avrupa'da oynamaktı."
LEONARDO VE MALDİNİ ETKİSİ
Milan'ın yöneticileri Leonardo ve Maldini'nin transferde büyük etmen olduğunu belirten Flamengo CEO'su; "Pek çok kulüp ile görüştük ancak isim vermek istemiyorum. En az 10 kulüple görüştük. Milan'ın teklifi aralarındaki en iyisiydi. Ayrıca, orada Kaka tarih yazmıştı. Leonardo ve Maldini, iyi referanslar. Geçmişe baktığımızda, Milan'da oynayan Brezilyalılar memnundular. Bu hem oyuncu için, hem de Flamengo için iyi bir durum. Avrupa'da da iyi bir oyuncu olacak." dedi.
REAL MADRİD OLASILIĞI YOK
Konuşmasının sonunda Real Madrid ile bir pazarlık olasılığı olması sorusuna Spindel, "Milan ile sözleşme imzaladık ve buna saygı göstereceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın