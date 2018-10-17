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Milan'ın yeni transferini Flamengo açıkladı!

Brezilya ekibi Flamengo, Lucas Paqueta'yı Milan'a sattığını resmen duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'ın yeni transferini Flamengo açıkladı!
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17 Ekim 2018 16:15
Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, yıldız orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı 35 milyon euro karşılığında Milan'a gönderdiklerini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı ekibin CEO'su Bruno Spindel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bu karar, Flamengo için stratejik olarak iyi bir karardı. Milan ve Flamengo arasındaki ilişkiler için iyi bir izlenim oldu. Daha fazla beklemek istemiyorduk. Avrupa'da oynamak pek çok oyuncu için bir rüya gibi, Milan dev bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Sözleşmesini yenilemeye çalıştık ancak oyuncunun isteği Avrupa'da oynamaktı."

LEONARDO VE MALDİNİ ETKİSİ

Milan'ın yöneticileri Leonardo ve Maldini'nin transferde büyük etmen olduğunu belirten Flamengo CEO'su; "Pek çok kulüp ile görüştük ancak isim vermek istemiyorum. En az 10 kulüple görüştük. Milan'ın teklifi aralarındaki en iyisiydi. Ayrıca, orada Kaka tarih yazmıştı. Leonardo ve Maldini, iyi referanslar. Geçmişe baktığımızda, Milan'da oynayan Brezilyalılar memnundular. Bu hem oyuncu için, hem de Flamengo için iyi bir durum. Avrupa'da da iyi bir oyuncu olacak." dedi.

REAL MADRİD OLASILIĞI YOK

Konuşmasının sonunda Real Madrid ile bir pazarlık olasılığı olması sorusuna Spindel, "Milan ile sözleşme imzaladık ve buna saygı göstereceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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