Milan'ın Hakan için son teklifi: 4 milyon euro + bonuslar!

İtalya Ligi Serie A takımı Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na son teklifini sundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milan'ın Hakan için son teklifi: 4 milyon euro + bonuslar!
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08 Şubat 2021 20:13
İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile kontrat görüşmelerini sürdürüyor.

İtalyan basınının haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro + bonusların olduğu bir teklif yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun ise 5 milyon euro net maaş istediği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi, sezon sonuna kadar devam edecek.



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