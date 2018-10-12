Milan'dan resmi Ibrahimovic açıklaması!

MLS ekibiforma giyen veile ismi anılaniçin İtalya'dan resmi açıklama geldi.Ibrahimovic için bir girişimde bulunup bulunmadıkları hakkında soruları yanıtlayan Leonardo, "Onunla kişisel olarak görüşme yapmam normal. İlk göreve geldiğimde transferini düşündük. Ibrahimovic, 37 yaşında olmasına rağmen bir takımı sırtında taşıyabilir" dedi.Leonardo sözlerini, "Rekabetçi bir takım kurmak istiyoruz. Şu an transfer penceresi kapalı. Sakin olmalı ve FFP konusunu unutmamalıyız." ifadeleriyle tamamladı.Ibrahimovic,, 2010-12 yılları arasında Milan'da oynamış ve 85 maçta 56 gol atma başarısı göstermişti.