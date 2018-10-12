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Milan'dan resmi Ibrahimovic açıklaması!

Milan Sportif Direktörü Leonardo, Zlatan Ibrahimovic iddiaların reddetmedi ve transfere yeşil ışık yaktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'dan resmi Ibrahimovic açıklaması!
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12 Ekim 2018 01:02
MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen ve Milan ile ismi anılan Zlatan Ibrahimovic için İtalya'dan resmi açıklama geldi.

"BİR TAKIMI TAŞIYABİLİR"

Ibrahimovic için bir girişimde bulunup bulunmadıkları hakkında soruları yanıtlayan Leonardo, "Onunla kişisel olarak görüşme yapmam normal. İlk göreve geldiğimde transferini düşündük. Ibrahimovic, 37 yaşında olmasına rağmen bir takımı sırtında taşıyabilir" dedi.

"FFP'Yİ UNUTMAMALIYIZ"

Leonardo sözlerini, "Rekabetçi bir takım kurmak istiyoruz. Şu an transfer penceresi kapalı. Sakin olmalı ve FFP konusunu unutmamalıyız." ifadeleriyle tamamladı.

Ibrahimovic,, 2010-12 yılları arasında Milan'da oynamış ve 85 maçta 56 gol atma başarısı göstermişti.



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