Milan'dan Ozan Kabak transferi için açıklama

Milan Sportif Direktörü Ricky Massara, Ozan Kabak transferi için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Milan'dan Ozan Kabak transferi için açıklama
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04 Ekim 2020 20:28
Milan Sportif Direktörü Ricky Massara, milli oyuncumuz Ozan Kabak için kalan kısa sürede anlaşma aradıklarını söyledi.

Schalke ile görüştüklerini belirten yönetici, "Ozan Kabak için bizi memnun edecek bir anlaşma olup olmayacağına bakacağız. Tek aday o değil ve çok az zamanımız kaldı. Durumu değerlendireceğiz" dedi.

Almanya'da rakibine tükürdüğü gerekçesiyle 5 maç ceza alan ve zor günler geçiren Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro, Stuttgart'tan da Schalke 04'e 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.



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