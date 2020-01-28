Milan'dan Kobe için saygı duruşu

Milan kulübü, her fırsatta Milan taraftarı olduğunu söyleyen Kobe Bryant anısına Torino maçı öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Milan'dan Kobe için saygı duruşu
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28 Ocak 2020 02:02
Milan'ın Torino ile İtalya Kupası'nda karşı karşıya geleceği maçta Kobe Bryant anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

İtalya'da çocukluk dönemini geçiren ve bu dönem içerisinde Milan taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Kobe için yapılacak saygı duruşunun yanı sıra Milanlı futbolcular kollarında siyah bantla maça çıkacak.

GULLIT, VAN BASTEN, MALDINI'Yİ İZLEMEK RÜYA GİBİYDİ

2013 yılının Temmuz ayında Milan kulübüne yaptığı ziyarette çocukken Milan taraftarı olduğunu söylediği röportajda Bryant, "Milanello'ya gelmek her zaman hayalimdi. Küçükken Milan taraftarıydım. Küçük bir çocukken Van Basten, Maldini, Gullit'i izlemek rüya gibiydi. LA'deki soyunma odamda Milan atkısı ve forması her zaman durur ve onları her gün izlerim"

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