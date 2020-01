Milan'dan Kobe için saygı duruşu

Milan'ın Torino ile İtalya Kupası'nda karşı karşıya geleceği maçta Kobe Bryant anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.İtalya'da çocukluk dönemini geçiren ve bu dönem içerisinde Milan taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Kobe için yapılacak saygı duruşunun yanı sıra Milanlı futbolcular kollarında siyah bantla maça çıkacak.2013 yılının Temmuz ayında Milan kulübüne yaptığı ziyarette çocukken Milan taraftarı olduğunu söylediği röportajda Bryant, "Milanello'ya gelmek her zaman hayalimdi. Küçükken Milan taraftarıydım. Küçük bir çocukken Van Basten, Maldini, Gullit'i izlemek rüya gibiydi. LA'deki soyunma odamda Milan atkısı ve forması her zaman durur ve onları her gün izlerim"