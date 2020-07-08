Milan'dan Juve karşısında tarihi galibiyet

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Milan ile Juventus karşı karşıya geldi.San Siro'da oynanan karşılaşma uzun yıllar unutulmayacak cinstendi ve 4-2'lik skorla Milan üstünlüğü ile bitti. Maçın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarı ile birlikte Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi.Maçın 47. dakikasında Rabiot ve 53. dakikasında Ronaldo bir anda farkın Juventus adına 2'ye çıkmasını sağladı. 62. dakikada ise kazanılan penaltı vuruşunu Ibrahimovic gole çevirdi ve bu dakikadan sonra Milan adeta tutulamadı! 66'da bu kez Ibrahimovic'in Kessie'ye verdiği pasta ev sahibi Milan beraberliği yakaladı. 67. dakikada Leao takımını öne geçiren isim olurken 80. dakikada ise Rebic'in golü skoru 4-2 olarak ilan etti.Bu sonuçla Milan 39 puana yükselmeyi başardı. Juventus ise 75 puanda kaldı ve zirvede yara aldı.