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Milan'dan iki transfer birden!

Serie A takımlarından Milan, kaleci Pepe Reina ve sol bek Ivan Strinic' transfer ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'dan iki transfer birden!
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02 Temmuz 2018 17:28
UEFA'dan Financial Fair Play nedeniyle 2 yıl Avrupa'dan men cezası alan Milan, kadrosuna iki tecrübeli futbolcu kattı.

Milan, Napoli'nin 35 yaşındaki İspanyol kalecisi Pepe Reina'yı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi ayrıca Sampdoria'nın 30 yaşındaki Hırvat sol beki Ivan Strinic'i de transfer etti.

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