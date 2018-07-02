Milan'dan iki transfer birden!

UEFA'dan Financial Fair Play nedeniyle 2 yıl Avrupa'dan men cezası alan Milan, kadrosuna iki tecrübeli futbolcu kattı.
Milan, Napoli'nin 35 yaşındaki İspanyol kalecisi Pepe Reina'yı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi ayrıca Sampdoria'nın 30 yaşındaki Hırvat sol beki Ivan Strinic'i de transfer etti.
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Milan, Napoli'nin 35 yaşındaki İspanyol kalecisi Pepe Reina'yı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi ayrıca Sampdoria'nın 30 yaşındaki Hırvat sol beki Ivan Strinic'i de transfer etti.
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