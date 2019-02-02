Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na 3 aylık şans!

Serie A ekiplerindenikilemi yaşanıyor. Bu sezon henüz Serie A'da gol atamayan Hakan Çalhanoğlu için Milan'da fikir ayrılığı ortaya çıktı.İtalya basınından Gazette dello Sport'un haberine göre; Milan'ın sportif direktörü Leonardo, Hakan Çalhanoğlu'nun kış transfer döneminde satılmasını istedi.Ancak Gennaro Gattuso'nun Türk yıldıza güvendiği ve sezon sonuna kadar takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtildi.Haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki 3 ayda göstereceği performans Milan'da geleceğini belirleyeceği kaydedildi. Bir dönem Hakan Çalhanoğlu ile Bundesliga ekibi Leipzig ilgilendi.Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta oynadı ve 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi.