Milan'dan Galatasaray'a Andre Silva teklifi!

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Portekizlikulübü Milan'ın önerdiği öğrenildi. UEFA'nın getirmiş olduğu transfer kısıtı nedeniyle kiralık oyunculara yönelen Galatasaray'ın genç golcüyü istediği İtalyan basınında gündeme gelmişti.Milan Kulübü Sportif Direktörü Mirabelli de, yaptığı açıklamada Andre Silva için Galatasaray'ın devrede olduğunu belirtmişti. Bu olayın perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre, 22 yaşındaki golcünün sık forma şansı bulup, tecrübe kazanması için kiraya verme kararı alan Milan, Andre Silva'yı Galatasaray'a teklif etti.Son dönemde iki kulüp arasında başkanlar bazındaki yakınlık başta olmak üzere G. Saray'ın Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olması ve sarı kırmızılıları eski teknik direktörü Fatih Terim gibi tecrübeli bir ismin çalıştırmasının etkisiyle Milan, Cimbom'a bu öneriyi yaptı. Milan, 1 sezonluk kiraya vermeyi düşündüğü Andre Silva'nın bu aşamada Galatasaray'da oynamasını en uygun seçenek olarak gördü. Sarı kırmızılı yönetim de, kadroya forvet takviyesi ve 3 kulvarda başarı için santrfor transferi isteyen Fatih Terim'e, Andre Silva'nın ismini iletti.Rekabeti artırıp katkı sağlayacak olan golcü takviyesi isteyen Terim ise Andre Silva teklifine, "Olabilir ancak, acele etmeyip doğru karar verelim" karşılığını verdi. Şimdi, Milan'ın kiralık olarak başka bir kulübe vereceği Andre Silva için Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in kararını beklemeye başladı. Terim, 22 yaşındaki Portekizli golcüyü onaylarsa; Galatasaray Andre Silva'yı kiralayacak. Sarı kırmızılılar, bu takdirde İtalyan ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyip Andre Silva'yı 1 yıllık maliyetini karşılamak şartı ile kadrosuna katacak.