Milan'dan Birmingham'a: Halilovic transferi açıklandı

24 yaşındaki Alen Halilovic, bir süredir kulüpsüz durumda bulunuyordu. Birmingham City, Hırvat oyuncunun yeni adresini açıkladı.
Son olarak Milan kadrosunda yer alan Halilovic, 5 Ekim gününden beri kendine kulüp arıyordu.
Championship'te yer alan Birmingham City, 24 takımlı ligde 14 puanla 17. sırada yer alıyor.
Hırvat on numara oyuncusunun adı bir dönem Beşiktaş'la da anılmıştı.
Son olarak Milan kadrosunda yer alan Halilovic, 5 Ekim gününden beri kendine kulüp arıyordu.
Championship'te yer alan Birmingham City, 24 takımlı ligde 14 puanla 17. sırada yer alıyor.
Hırvat on numara oyuncusunun adı bir dönem Beşiktaş'la da anılmıştı.