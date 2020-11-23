Milan'dan Birmingham'a: Halilovic transferi açıklandı

İngiltere Championship takımı Birmingham City, yeni transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Milan'dan Birmingham'a: Halilovic transferi açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 20:32
24 yaşındaki Alen Halilovic, bir süredir kulüpsüz durumda bulunuyordu. Birmingham City, Hırvat oyuncunun yeni adresini açıkladı.

Son olarak Milan kadrosunda yer alan Halilovic, 5 Ekim gününden beri kendine kulüp arıyordu.

Championship'te yer alan Birmingham City, 24 takımlı ligde 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

Hırvat on numara oyuncusunun adı bir dönem Beşiktaş'la da anılmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için