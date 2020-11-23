Milan'dan Birmingham'a: Halilovic transferi açıklandı

24 yaşındaki Alen Halilovic, bir süredir kulüpsüz durumda bulunuyordu. Birmingham City, Hırvat oyuncunun yeni adresini açıkladı.



Son olarak Milan kadrosunda yer alan Halilovic, 5 Ekim gününden beri kendine kulüp arıyordu.



Championship'te yer alan Birmingham City, 24 takımlı ligde 14 puanla 17. sırada yer alıyor.



Hırvat on numara oyuncusunun adı bir dönem Beşiktaş'la da anılmıştı.



