Milan'da stopere biri Türk iki aday

İtalya Serie A devi Milan, stoper transferi için iki adayı öne çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Milan'da stopere biri Türk iki aday
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28 Ekim 2020 19:43
Serie A'ya fırtına gibi başlayan Milan, stoper transferi için 2 adayı öne çıkarıyor.

Kırmızı-Siyahlıların ilk hedefi milli oyuncu Ozan Kabak olurken, diğeri de Verona oyuncusu Matteo Lovato oldu.

İLK ADAY OZAN

Milan, Serie A'da 5 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. İtalyan Gazzetta'nın haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Almanya'da Schelke 04 forması giyen Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor.

20 yaşındaki Ozan Kabak, 29 milyon avroluk piyasa değeri ile dikkat çekiyor.

Milan'ın diğer stoper hedefi ise Hellas Verona'da forma giyen 20 yaşındaki Matteo Lovato oldu.

Her iki oyuncunun da kulüpleriyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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