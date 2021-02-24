Milan'da kritik Hakan Çalhanoğlu görüşmesi

İtalyan ekibi Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutabilmek adına önemli bir görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan'da kritik Hakan Çalhanoğlu görüşmesi
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24 Şubat 2021 16:52
İtalya Ligi takımlarından Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili olarak önemli bir görüşme yapıldı.

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'nu takımada tutabilmek adına harekete geçti. Milan'ın önemli isimlerinden Paolo Maldini ve Frederic Massara, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile görüşme yaptı.

İtalyan basını, ligde bu sezon 28 maçta 6 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın yıllık 4 milyon euro maaş önerdiğini duyurdu. Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin, 5,5 milyon euroluk talebinin, 5 milyon euroya düşebileceği vurgulandı. Ancak bonuslarla birlikte toplam 5,5 milyon euroya anlaşma sağlanabileceği öne sürüldü.

Milan'ın Temmuz 2017'de 23,3 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer ettiği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 157 maçta forma giydi, 29 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.



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