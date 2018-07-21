  •  
    Beşiktaş'ın sürprizine, Bayern Münih'ten engel
  •  
    G.Saray'da gençleştirme planında 1. Lig'den isim
  •  
    Transferi "an meselesi" olan 20 yıldız ve rotası!..
  •  
    Cocu'nun G.Saray'dan büyük transfer gözdesi
  •  
    Vedaya hazırlanan Fabri yerine "9 aday" birden!

Milan'da kabuk değişimi! Başkan değişti...

Serie A ekiplerinden AC Milan'da başkan dahil olmak üzere tüm yönetim değişti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'da kabuk değişimi! Başkan değişti...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2018 14:54
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan'da yönetim el değiştirdi. Başkan Marco Fassona ve Li Yonghong'un ayrılışının ardından İtalyan devinin yeni başkan Paolo Scaroni oldu.

Eski yönetimde görev alan Li ve Fassone görevinden ayrılırken, yeni yönetimin kontrolünü Elliot Manangement geldi.

Eski başkan Li Yonghong, Nisan 2017'de Berlusconi'den görevi devralırken, 200 milyon euronun üzerinde bir miktarla giriş yapmıştı ancak sportif başarıdan oldukça uzak olunması, devamında ayrılığı getirdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için