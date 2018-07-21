Milan'da kabuk değişimi! Başkan değişti...

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan'da yönetim el değiştirdi. Başkan Marco Fassona ve Li Yonghong'un ayrılışının ardından İtalyan devinin yeni başkan Paolo Scaroni oldu.
Eski yönetimde görev alan Li ve Fassone görevinden ayrılırken, yeni yönetimin kontrolünü Elliot Manangement geldi.
Eski başkan Li Yonghong, Nisan 2017'de Berlusconi'den görevi devralırken, 200 milyon euronun üzerinde bir miktarla giriş yapmıştı ancak sportif başarıdan oldukça uzak olunması, devamında ayrılığı getirdi.
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Eski yönetimde görev alan Li ve Fassone görevinden ayrılırken, yeni yönetimin kontrolünü Elliot Manangement geldi.
Eski başkan Li Yonghong, Nisan 2017'de Berlusconi'den görevi devralırken, 200 milyon euronun üzerinde bir miktarla giriş yapmıştı ancak sportif başarıdan oldukça uzak olunması, devamında ayrılığı getirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın