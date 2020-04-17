Milan'da hareketlilik! Futbolcular İtalya'ya çağrıldı

Milan kulübü ülke dışında olan futbolcularına İtalya'ya dönme çağrısı yaptı. Mayıs ayında tesis idmanlarına başlama ihtimalleri ve 14 günlük karantina süreleri de göz önünde bulundurularak futbolculara İtalya'da olmaları uyarısı yapıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Milan'da hareketlilik! Futbolcular İtalya'ya çağrıldı
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17 Nisan 2020 23:39
Milan kulübü, koronavirüs nedeniyle yurtdışına çıkan futbolcularına ülkeye dönüş çağrısı yaptı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Mayıs ayında tesislerde idmanların başlayabileceğine yönelik hazırlıklar sebebiyle kulüpten izin alarak ülkelerine giden futbolcular İtalya'ya geri çağrıldığı belirtildi. Haberde yurtdışında olduğu bilinen futbolculardan Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Lucas Paqueta ve Hakan Çalhanoğlu, Simon Kjaer ve Asmir Begoviç olduğu belirtildi.

İtalya'ya döndüklerinde 14 günlük karantinaya girecek olan futbolcuların bu süre de göz önünde bulundurularak geri dönüş çağrısı yapıldığı ifade edildi.

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