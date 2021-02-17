Milan'da Hakan Çalhanoğlu endişesi sürüyor!

Milan'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için "endişe" devam ediyor.



Henüz yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayan Çalhanoğlu'nun, 5,5 milyon euro olan yıllık maaş talebini son olarak 5 milyon euroya indirdiği kaydedildi.



Milan'ın ise 4 milyon euroluk teklifini henüz yükseltmediği ve görüşmelerin sürdüğü, Milan'ın anlaşmaya bazı bonus maddeler ekleyerek imza ihtimalini güçlendirmeye çalıştığı belirtildi.



Teknik direktör Stefano Pioli de geçtiğimiz günlerde, "Kulüp gerekli açıklamaları yapacaktır. Ancak yolumuza onlarla devam edeceğimizden eminim. Anlaşma sağlanacağına inanıyorum. Oyuncular da şu an için işlerine odaklanmış durumda" demişti.



Hakan Çalhanoğlu bu sezon 26 maça çıkarken, 6 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek yıldızlaştı.



