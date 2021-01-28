Milan'da Hakan Çalhanoğlu çıkmazı: 5 milyon euro

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan, Hakan Çalhanoğlu ile kontrat görüşmelerini sürdürüyor.



İtalyan basınının haberine göre; Sportif direktör Paolo Maldini, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro'dan 2024 yılına kadar sürecek bir kontrat teklifinde bulundu. Hakan Çalhanoğlu'nun ise yıllık 5 milyon euro ve daha uzun bir sözleşme istediği kaydedildi.



Görüşmelerin bu noktada tıkandığı ve şimdilik askıya alındığı iddia edildi.



