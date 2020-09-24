Milan'da gergin koronavirüs bekleyişi! Ibrahimovic de pozitif...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi Milan, Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tüm oyuncularına test yaptırdı. Testi negatif 13 oyuncu çıkmazsa, hükmen mağlubiyet ve elenme tehlikesi olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Milan'da gergin koronavirüs bekleyişi! Ibrahimovic de pozitif...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2020 15:07
AC Milan'da Bodo/Glimt maçı öncesi gergin bekleyiş başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından UEFA'nın da direktifiyle tüm oyuncular bugün bir kez daha PCR testine girdi. Bu son testin ardından Milan'ın koronavirüs testi negatif çıkan en az 13 oyuncuya ihtiyacının olduğu vurgulandı.

Corriere della Sera, Leo Duarte'nin ardından Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Bodo/Glimt maçında oynayamayacağını öne sürdü.

13 OYUNCU ÇIKARAMAZSA HÜKMEN MAĞLUP

UEFA'nın yayınladığı koronavirüs protokollerine göre; bir takımın maça çıkabilmesi için koronavirüs testi negatif çıkan en az 13 oyuncuya ihtiyacı var. Kulüp, bu sayıdan daha az oyuncuya sahip olursa, daha önce listeye eklemediği altyapıdan oyuncuları da maç kadrosuna yazabiliyor.

Milan, yine de 13 oyunculuk bir esame listesini UEFA'ya gereken saatte teslim edemezse hükmen mağlup sayılacak.

İtalyan devi, bugün (24 Eylül Perşembe) 21.30'da Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Bu maçın galibi ise Beşiktaş - Rio Ave mücadelesinin kazananıyla UEFA Avrupa Ligi playoff turunda eşleşecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için