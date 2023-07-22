Milan, Zlatan sonrası aradığı forveti buldu

Milan, RB Salzburg'un golcüsü Noah Okafor'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milano'ya iniş yapan oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Milan, Zlatan sonrası aradığı forveti buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2023 01:51
Zlatan Ibrahimovic'in emekliliği sonrası santrafor arayışında olan Milan, aradığı ismi Avusturya'da buldu.

Kırmızı siyahlı ekip Red Bull Salzburg'un İsviçreli golcüsü Noah Okafor'la anlaşarak Milano'ya getirdi. Sağlık kontrolleri sonrası 23 yaşındaki oyuncunun resmi imzasını atması bekleniyor.

Milan'ın Okafor için bonuslarla birlikte toplam 28 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade ediliyor.

Okafor geçen sezon Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol 5 asist üretmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery