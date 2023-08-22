Milan yeni transferini açıkladı

Milan, Atletico Platense forması giyen Marco Pellegrino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Milan yeni transferini açıkladı
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22 Ağustos 2023 21:35
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Milan yeni transferini açıkladı.

Milan, Arjantin Ligi ekiplerinden Atletico Platense'de forma giyen 21 yaşındaki stoper Marco Pellegrino'yu, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

17 MAÇA ÇIKTI

Atletico Platense formasıyla 17 resmi maça çıkan Marco Pellegrino bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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