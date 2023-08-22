Savunma hattına takviye yapmak isteyen Milan yeni transferini açıkladı.
Milan, Arjantin Ligi ekiplerinden Atletico Platense'de forma giyen 21 yaşındaki stoper Marco Pellegrino'yu, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
17 MAÇA ÇIKTI
Atletico Platense formasıyla 17 resmi maça çıkan Marco Pellegrino bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
Milan, Arjantin Ligi ekiplerinden Atletico Platense'de forma giyen 21 yaşındaki stoper Marco Pellegrino'yu, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
17 MAÇA ÇIKTI
Atletico Platense formasıyla 17 resmi maça çıkan Marco Pellegrino bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.