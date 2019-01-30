İtalya Kupası çeyrek final maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 10. dakikasında Krzysztof Piatek ile öne geçen Milan, 27. dakikada tekrar Polonyalı forvetiyle golü buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.Milan'da milli futboclu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna dahil oldu.