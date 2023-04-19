Milan yarı finale adını yazdırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Toplamda 2-1'lık skora ulaşan Milan yarı finale adını yazdırdı.

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Milan yarı finale adını yazdırdı
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18 Nisan 2023 23:59
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında iki İtalyan devi Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan Milan yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Milan 42. dakikada Giroud'un golüyle öne geçerken Napoli'nin tek golü ise 90+3'te Osimhen'den geldi. Maçın 22. dakikasında Giroud, 82. dakikasında ise Napoli'nin Gürcü yıldızı Kvaratskhelia penaltı atışından yararlanamadı.

Milan yarı finalde Inter - Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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