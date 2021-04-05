Milan ve Zlatan: 1 sezon daha!

Milan, 39 yaşındaki golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Milan ve Zlatan: 1 sezon daha!
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05 Nisan 2021 13:54
Milan ve Zlatan Ibrahimovic, 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; 39 yaşındaki Ibrahimovic, Milan ile Haziran 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. İki taraf arasında milli ara boyunca da devam eden sözleşme görüşmelerinin her açıdan başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.

Zlatan Ibrahimovic'in maaşı aynı kalacak, bazı bonuslar eklenecek ve bireysel başarılarına dair de ayrıca bonuslar ödenecek.

Milan, 39 yaşındaki golcüsüyle sözleşme imzaladığını da kısa süre içerisinde duyuracak.

Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 16 Serie A maçında 15 gol atmayı başardı. 

 


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