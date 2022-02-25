Milan, Udinese'ye takıldı! Zirvede yara aldı!

İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi.



Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Milan'a puanı getiren golü 29. dakikada Rafael Leao kaydederken, Udinese'nin golü Iyenoma Udogie'den geldi.



Milan, ligde iki maçı eksik olan Inter'in 3 puan önünde 57 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Udinese ise 26 puanla 14. sırada.



Ligin 28 haftasında Milan, deplasmanda Napoli'yle karşılaşacak. Udinese ise Sampdoria'yı konuk edecek.

İLGİLİ VİDEO