Milan, Udinese'ye takıldı! Zirvede yara aldı!

İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan, Udinese'ye takıldı! Zirvede yara aldı!
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25 Şubat 2022 23:06
İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi.

Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. 

Milan'a puanı getiren golü 29. dakikada Rafael Leao kaydederken, Udinese'nin golü Iyenoma Udogie'den geldi. 

Milan, ligde iki maçı eksik olan Inter'in 3 puan önünde 57 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Udinese ise 26 puanla 14. sırada.

Ligin 28 haftasında Milan, deplasmanda Napoli'yle karşılaşacak. Udinese ise Sampdoria'yı konuk edecek.
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