UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Milan, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık net bir skorla kazandı.



Milan, 32. dakikadada Ruben Loftus-Cheek'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.



İtalyan ekibi ilk golü atan Loftus-Cheek ile 47'de farkı ikiye çıkardı. 53'te ise sahneye Rafael Leao çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Milan, sahasında Rennes'i 3-0 yendi.



Rennes'te maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR



Feyenoord 1-1 Roma

Shakhtar Donetsk 2-2 Marsilya

Young Boys 1-3 Sporting Lisbon

Benfica 2-1 Toulouse

Braga 2-4 Karabağ

Lens 0-0 Freiburg



