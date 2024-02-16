Milan, tur kapısını araladı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Milan, sahasında Rennes'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, tur kapısını araladı!
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16 Şubat 2024 00:53
Son güncelleme 16 Şubat 2024 01:07
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Milan, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Milan, 32. dakikadada Ruben Loftus-Cheek'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İtalyan ekibi ilk golü atan Loftus-Cheek ile 47'de farkı ikiye çıkardı. 53'te ise sahneye Rafael Leao çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Milan, sahasında Rennes'i 3-0 yendi.

Rennes'te maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR

Feyenoord 1-1 Roma
Shakhtar Donetsk 2-2 Marsilya
Young Boys 1-3 Sporting Lisbon
Benfica 2-1 Toulouse
Braga 2-4 Karabağ
Lens 0-0 Freiburg

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