Milan, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

Hedefi Avrupa

Abdülkadir Ömür'ün bedeli ne kadar?

Eski hocası da gitmesini tavsiye ediyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da ayrılık rüzgârları esmeye başladı. Bordo-mavili forma ile misyonunu tamamladığı gündemde olan Abdülkadir Ömür ile ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi. Ayrıntılar haberde...Tuttomercato'nun haberine göre; İtalya'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Milan, Karadeniz temsilcisinde forma giyen Abdülkadir'in peşinde. Geride kalan sezonun ikinci yarısında çıkış yakalayan futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı konuşuluyor.Bu sezon Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor ile toplamda 38 maça çıktı, 7 gol ve 4 asiste imza attı. Futbolcu geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Trabzonspor ile lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.Daha önce Manchester City'nin 23 milyon Euro değer biçtiği Abdülkadir Ömür, yaşadığı sık sakatlıklar sonrası ritmini bulamamıştı. Abdullah Avcı'nın özel görüşme yaptığı futbolcu, sağlık ekibinin de özel çabalarıyla performansını toparladı.Bu arada Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu,Abdülkadir Ömür'ün kariyerine Avrupa'da devam etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Tekelioğlu, Ömür'ün Avrupa kariyerinde patlama yapabilmesi için ise La Liga'ya gitmesini öneriyor.