Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Milan, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.



Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 1-0 kazandı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 7. dakikada Brahim Diaz kaydetti.



DIER İKİNCİ MAÇTA YOK



Tottenham'da 63. dakikada sarı kart gören Erick Dier, cezalı duruma düştü. Rövanş maçında forma giyemeyecek.



SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU



Mücadele öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu.



Maçtaki tek golü kaydeden Brahim Diaz, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 26 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



Serie A'da iyi sonuçlar alamayan Milan, çıktığı son 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Antonio Conte'nin öğrencileri ise ligde oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.



Bu sonuçla Milan, ikinci maç öncesi Londra'ya avantajlı gidecek. Rövanş maçı 8 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.





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