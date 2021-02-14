Milan Spezia'ya yenildi, liderliği tehlikeye attı

Serie A'nın 22. haftasında lider Milan, deplasmanda Spezia'ya konuk oldu.



Alberto Picco Stadı'nda oynanan maçı Spezia 2-0 kazanarak haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 56. dakikada Maggiore'nin golüyle öne geçti. Maçta cesur bir futbol oynayan Spezia ikinci golü de bulan taraf oldu. 67. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sol çaprazda topu alan Bastoni, ters köşeye sert ve düzgün bir şut çıkardı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Spezia sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Milan 49 puanda kaldı ve liderliğini tehlikeye soktu. Spezia ise 24 puana yükselerek orta sıralara adım attı.



