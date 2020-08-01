Milan sezonu galibiyetle kapattı

İtalya Ligi Serie A'nın 38. yani son hafta maçında Milan, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi.



San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 3-0 kazanarak sezonu galibiyetle kapattı.



Karşılaşmada gol perdesini 10. dakikada Ragnar Klavan kendi kalesine kaydetti. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Milan'ın kazandığı penaltı vuruşunda Ibrahimovic topu kaleci Cragno'ya nişanladı ve atıştan yararlanamadı. İlk yarı 1-0'lık Milan üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Ibrahimovic bu kez 55. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. 57. dakikada Castillejo farkı üçe çıkaran isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0'lık Milan üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonucun ardından Milan 66 puanla sezonu tamamlarken Cagliari ise 45 puanda kaldı.



