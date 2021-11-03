UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Milan, Porto'yu konuk etti.



Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Porto, 6. dakikada Diaz ile 1-0 öne geçti. Milan'a eşitliği getiren golü ise 61. dakikada kendi kalesine Mbemba kaydetti.



Bu sonucun ardından Porto, puanını 5'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Milan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı ve son sırada yer buldu.



Porto, gelecek hafta Liverpool deplasmanına konuk olacak. Milan ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.





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