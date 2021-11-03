Milan, Şampiyonlar Ligi'nde işini zora soktu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 4. hafta maçında Milan, konuk ettiği Porto ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Milan, Şampiyonlar Ligi'nde işini zora soktu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2021 22:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Milan, Porto'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Porto, 6. dakikada Diaz ile 1-0 öne geçti. Milan'a eşitliği getiren golü ise 61. dakikada kendi kalesine Mbemba kaydetti.

Bu sonucun ardından Porto, puanını 5'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Milan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı ve son sırada yer buldu.

Porto, gelecek hafta Liverpool deplasmanına konuk olacak. Milan ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.